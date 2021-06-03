Нефтепроводчики готовы к работе в пожароопасный период

Расчищены от древесно-кустарниковой и сухой растительности 5 665 км охранных зон магистральных трубопроводов и 2 714 км воздушных линий электропередачи. На 1 605 объектах линейной части обустроены минерализованные полосы. На площадочных объектах - перекачивающих станциях - удалена сухая трава в обвалованиях резервуарных парков, узлов запорной арматуры и камер приема-пуска средств очистки и диагностики.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации созданы 34 группы по тушению лесных пожаров, с которыми проведены внеплановые инструктажи и учебно-тренировочные занятия. Группы укомплектованы спецодеждой и снаряжением.

Сотрудники предприятия выполнили проверку работоспособности источников пополнения противопожарного запаса воды, пожарных гидрантов, узлов подключения пожарной техники, систем охлаждения резервуаров и установок пожаротушения. Подготовлена пожарная техника и пожарно-техническое вооружение.

Практически во всех регионах присутствия акционерного общества действует особый противопожарный режим. Установлены запреты на использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора. АО «Транснефть - Западная Сибирь» в связи со сложной пожароопасной обстановкой ведет усиленный мониторинг производственных объектов нефтепроводного комплекса.

В период с апреля по май в пятикилометровой зоне объектов предприятия было зафиксировано 29 случаев загорания сухой травы, которые были ликвидированы в кратчайшие сроки. Вся производственная инфраструктуры работает в штатном режиме. Сотрудники предприятия находятся в тесном взаимодействии с подразделениями государственной пожарной службы и лесничествами

АО «Транснефть - Западная Сибирь» обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, сжигание сухой растительности в лесном массиве преследуется по закону. При возникновении пожара следует позвонить по телефонам – 101 или 112.