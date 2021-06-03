Омич на трассе ночью насмерть сбил велосипедиста

Удар был таким сильным, что у машины погнулся бампер. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как стало известно сегодня ночью, 3 июня, на дороге Омск-Красноярка произошло ДТП со смертельным исходом. Все произошло около часа ночи. По предварительным данным 18-летний омич за рулем шестерки ехал из города и на заметил в темноте велосипедиста. После аварии мужчина скончался на месте, медики не успели ему помочь.

Как уточнили в пресс-службе полиции, личность погибшего сейчас устанавливают. По факту аварии проводится проверка, все причины и обстоятельства будут установлены после ее окончания.