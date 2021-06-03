В Омске закрыли цех, производивший полуфабрикаты из гнилого мяса

Полиция и Россельхознадзор выясняют, кто производил и продавал гнилое мясо. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в Омске проверяющие из Россельхознадзора не смогли попасть в один из мясных цехов в районе Амура на улице 22 Партсъезда. Стоило сотрудникам заметить проверяющих, как они заперли все двери, а сами сбежали через окно. Чтобы понять, что случилось и осмотреть цех, инспекторы Россельхознадзора обратились в полицию.

Когда полицейские открыли двери, то оказались неприятно удивлены. На 60 квадратных метрах расположились практически готовые декорации к фильму ужасов. В цеху стоял непереносимый смрад от гниющего мяса, повсюду на столах и на полу были разложены куски мяса, неразделанные туши и заготовки для будущих полуфабрикатов. Некоторые уже наполовину сгнили и покрылись плесенью, повсюду ползали насекомые, беспрепятственно попадая и на мясо. Естественно, ни о каких санитарных нормах в этом цеху речи не шло.

Как уточнили в пресс-службе полиции, все не ограничилось только цехом. У его владельцев нашлось еще несколько контейнеров и машин, заполненных мясом не лучшего качества. Также нашли упаковки и этикетки омских компаний, занимающихся производством мяса и полуфабрикатов. Вся продукция будет уничтожена, а следователи выяснят, кто является владельцем производства.

Осторожно, на видео довольно жесткие кадры.