«Смотри, как могу!»: На видео попало падение омского мотоциклиста во время неудачного трюка

Омич упустил железного коня и проехался по асфальту. Фото: скриншот с видео

Накануне омичи стали свидетелями неудачного мототрюка. Он был самым простым: байкер всего-то хотел проехать на заднем колесе. Но сделать это он решил посреди перекрестка в районе Нефтяников на улице Нефтезаводской. Парень обогнал одну из машин и уже поднялся на заднее колесо, но, видимо, перегазовал, и байк вылетел вперед, а сам водитель насколько метров проехался по асфальту.

К счастью, никто не пострадал, молодой человек поднялся на ноги и сам пошел поднимать отлетевший на встречную полосу мотоцикл. Повезло и с тем, что машин на перекрестке собралось немного и он ни в кого не врезался. В комментариях к видео некоторые местные жители отмечают, что часто видят этого мотоциклиста на дорогах. Подобные трюки в его стиле.