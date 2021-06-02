Огонь был виден даже на другом берегу. Фото: ВКонтакте

Крупный пожар произошел сегодня в Омске. В городке Нефтяников жильцы наблюдали огромный столб черного дыма. Огонь был настолько сильным, что последствия пожара видели даже жители на другом конце Омска.

Как выяснилось, вспыхнуло в районе улицы Доковской. Скорее всего, дети жгли пух в лесополосе рядом с дорогой. Тут же находятся дачи и гаражи. В итоге от пуха огонь перекинулся на деревья - в лесополосе было много сухостоя. Позже вспыхнула и несанкционированная свалка, которую устроили здесь омичи.

Пожар вспыхнул из-за поджигателей пуха. Фото: ВКонтакте

На место выезжали сотрудники Росгвардии - они отгоняли любопытных детей, сбежавшихся из соседних дворов. Пожарные справились с огнем довольно быстро. Но со стороны пожар выглядел довольно апокалиптично.