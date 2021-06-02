Хулиганы снова разбили стекло в троллейбусе «Адмирал»

Пострадала стекло на средней двери. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Недавно в Омске уже искали хулигана, метнувшего в окно троллейбуса «Адмирал» бутылкой. Его удалось задержать, а от разбитого стекла никто не пострадал. Но бюджету пришлось потратиться на его ремонт, он обошелся в 32 750 рублей.

Стекло не разбилось полностью, но все равно пошло трещинами. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Буквально сегодня ночью, 1 июня, от рук хулиганов пострадал еще один новый троллейбус. Все произошло на остановке «Сибзавод». «Адмирал» двигался по маршруту №4 в сторону железнодорожного вокзала и в 21:33 остановился на остановке. Тогда проходившие мимо омичи кинули в дверь стеклянной бутылкой. Никто не пострадал, но стекло покрылось мелкими трещинами.

- В УМВД России по городу Омску по данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившее данное деяние, - отметили в полиции.