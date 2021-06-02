Омичей просят рассказать, как они будут добираться до «Арены Омск»

Для проектирования подъездов к спортивной арене омичей просят рассказать, как они предпочитают добираться на хоккейные матчи. Фото: ХК "Авангард"

В Омске строительство «Арены Омск» уверенно движется к завершению. Уже сейчас можно увидеть, несколько этажей здания практически законченных со стороны фасада. Сдача объекта, напомним, должна состояться в 2023 году. Тогда же в арене проведут и матчи молодежного чемпионата по хоккею.

Вместе с «Ареной» власти планируют обновить и территорию вокруг нее. Уже огородили большой участок и начали там работы. Чтобы организовать подъезды и подходы к зданию, омичей просят пройти опрос и рассказать, как они привыкли или планируют добираться на матчи.

- Специалисты департамента транспорта и СибАДИ работают над тем, чтобы организация движения возле «Арены Омск» была максимально удобна и эффективна, а все болельщики могли быстро добраться до спортивной арены и обратно любым удобным для них способом, - отметили в пресс-службе Департамента транспорта. Как заверяют чиновники, время прохождения опроса не займет больше 3 мину.

Пройти опрос можно здесь.