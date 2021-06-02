В Омске ограничат движение по Ленинградскому мосту

Ремонт затянется на все лето. Фото: Веселовская Анна

Уже на следующей неделе движение по Ленинградскому мосту будет частично ограничено. Начнут действовать ограничения с 9 июня и продлятся по планам до 10 августа. Уже второй год подряд на этом мосту будут ремонтировать деформационные швы. На этот раз на 1 и 3 опорах моста. О капитальном ремонте переправы задумывались уже давно, но пока все это только на стадии планирования. Возможно, ремонтом займутся в 2022 году, но пока заменят только швы. Полностью перекрывать движение для автомобилей не будут, а вот пешеходам там ходить запрещено уже давно.

- Замена деформационных швов — это назревшая необходимость. Мост эксплуатируется с 1959 года. Учитывая, что на протяжении 62 лет мост «Ленинградский» остается одной из основных транспортных магистралей и несет колоссальные нагрузки от транспортного потока, своевременная замена деформационных швов обеспечит, в первую очередь, безопасность дорожного движения, — пояснила директор учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.