В Октябрьском округе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

с 10.00 16.06.2021 до 20.00 22.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов (раздельно) Восточного луча ТЭЦ-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и сетями потребителей, согласно поданным заявкам.

ГВС потребителей прекращается, плановый останов Восточного луча ТЭЦ-5 с 00.00 16.06.2021 до 24.00 29.06.2021.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 20 лет РККА, Съездовская, Б. Хмельницкого, Ермака, 11я, 15я, 16я, 17я, 20я, 26я, 27я Линии, М. Берникова, 3й разъезд, Шебалдина, 10 лет Октября, пр. Космический, 1-я Индустриальная, Индустриальная, 3я, 4я Кордные, Красных Зорь, Кузнецова, Лермонтова, Пархоменко, Масленникова, Сенной тупик, 3-я Транспортная, Промышленная, Лескова, Красноярская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.