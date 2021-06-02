Отделение почты, в котором рушится стена, закроют на ремонт

В здании отремонтируют крышу и укрепят стены. Фото: скриншот с видео

Мы уже рассказывали об опасениях сотрудников одно из почтовых отделений в районе Порт-Артура. Там буквально начала падать стена. Люди переживали, что кто-то может пострадать.

В пресс-службе Почты России заверили, что о проблеме знают. Наружнюю отделку там сняли специально, чтобы оценить состояние стен.

- Сегодня специалисты приняли решение укреплять кровлю и несущие конструкции. Для этого отделение временно, на период ремонта, переедет по другому адресу, - объяснили в компании.

Уже с 4 июня это отделение закроют на ремонт, а сотрудники продолжат работу в соседнем отделении на улице Ульянова 2а. На почте уточнили, что все выплаты и письма почтальоны продолжат разносить по домам.