«Здесь был цветок»: Гости унесли с собой растение из подъезда в омской многоэтажке

Жильцы решили заменить украденный цветок фотографией. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В преддверии Нового года несколько омичей пытались забрать из подъездов празднично украшенные елки, а теперь, с приходом весны, подъездные воришки переориентировались на цветы.

Два молодых парня были в гостях в доме на улице Барнаульская. Они довольно поздно выходили из подъезда, поэтому, видимо и решили, что их никто не заметит, и забрали цветок в горшке. Но камеры видеонаблюдения никогда не спят. Именно записью с нее и поделились возмущенные жильцы. Они даже провели мини-расследование и выяснили, что спускались парни с 3 этажа, но никто из жильцов не сказал, у кого гостили любители зелени.

- Распечатали фотографии и приклеили на место, где стоял цветок и написали: «На это месте стоял красивый цветок, но его украли», - поделились местные жители. Они решили хотя бы так компенсировать пропажу.