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Общество2 июня 2021 11:47

Всплеск заболеваемости: В Омске за сутки зафиксировали 72 случая заражения коронавирусом

Это больше, чем в среднем в последнее время
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Врачи отмечают увеличение количества заболевших коронавирусом.

Врачи отмечают увеличение количества заболевших коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки зафиксировали 72 новых случая заражения коронавирусом. Из них в больнице оказались 20 человек, а получать лечение на дому смогут 52 человека. Общее количество заболевших за все время наблюдений достигло 47 629.

Выздоровели значительно меньшее число людей, всего 59. Полностью справились с коронавирусом за время пандемии 40 535 омичей.

К сожалению, погибли от ковида сегодня 2 человека. За весь период омские медики насчитали 1 439 погибших.

Продолжается в Омске и прививочная компания. Пока она проходит не слишком активно. С нового года провакцинироваться успели только 214 845 человек. Роспотребнадзор недавно отметил, что процент заражаемости в регионе в последнее время значительно вырос.