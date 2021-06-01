В отделениях Райффайзенбанка 1 июня будут звучать детские голоса

В день защиты детей во всех отделениях Райффайзенбанка в России приглашать клиентов к менеджерам будут голоса мальчишек и девчонок.

Новых дикторов к празднику искали среди детей сотрудников. В кастинге приняли участие 55 смелых и усидчивых ребят в возрасте от 4 до 11 лет со всей страны. По итогам голосования жюри на запись пригласили 16 детей. Каждому ребенку предстояло озвучить несколько коротких фраз и букв русского алфавита, а также цифры от 1 до 100 поочередно и от 200 до 1000 с шагом 100.

Детские голоса будут звучать в отделениях Райффайзенбанка до 6 июня. Адреса отделений и часы работы доступны на сайте и в Райффайзен-Онлайн.