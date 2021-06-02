В центре Омске на два дня перекроют движение

Для движения закроют улицу Ленина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшие выходные, 5 и 6 июня, в центре Омска перекроют несколько улиц ради проведения праздников. Уже традиционно закрыты для движения будут улица Ленина и Соборная площадь. Ограничения движения начнутся с 20:00 5 июня и закончатся только в 21:00 6 июня. В субботу начнут подготовку к мероприятиям, а в воскресенье утром состоится праздник.

Из-за этого схему движения изменят несколько маршрутов общественного транспорта:

№ 73 – по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса;

№ 500, № 503 (в направлении поселка Амурский) – с моста имени «60 лет Победы» по улицам Фрунзе и Герцена. Остановка будет организована за перекрестком улиц Фрунзе и Красный Путь. В обратном направлении – без изменения схем;

№ 34 – с улицы Герцена по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональная, Герцена, далее по утвержденной схеме. Пассажиры смогут сесть в автобус на остановке «Ул. Фрунзе»;

№ 25 – до остановки «Библиотека им. Пушкина» с разворотом в районе Соборной площади, далее по улице Красный Путь;

№ 62 – до остановки «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональной, Гагарина. Водители будут предупреждать пассажиров о частичном изменении схем движения.

Омичей просят внимательно следить за знаками дорожного движения и соблюдать все правила. А также заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения движения.