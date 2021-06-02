Под Омском вырубили особо ценный лес

От леса остались только молодые березки и маленькие пни. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Называевском районе Омской области омичи незаконно вырубали леса. Их на месте преступления поймали полицейские. Это оказались не просто сельчане, заготавливающие дрова. Вырубка леса в этом месте оказалась поставлена на поток. Омичи массово рубил деревья, распиливали в цеху, который основали совсем недалеко и продавали.

Деревья с места увозили грузовыми машинами. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

После экспертизы Лесхоза выяснилось, что этот лес относится к категории «Защитные леса», поэтому имеет статус особоохраняемого. За незаконную вырубку и реализацию на организаторов завели уголовное дело, уточнили в пресс-службе полиции. Фигурантам может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч. По предварительным подсчетам, спилить деревьев они успели на 800 тысяч рублей. Сейчас устанавливают всех, кто был задействован в производстве.