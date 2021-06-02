Омские медики стали на 37% чаще болеть коронавирусом

В Омской области темпы заражения коронавирусом снова начали расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор рассказал, сколько омичей заражаются коронавирусом в последнее время и какие профессии больше всего подвержены болезни. Ожидаемо, больше всех болеют врача. За последнюю неделю количество заразившихся медиков увеличилось на 37%. Чаще в 1,7 раз стали болеть учителя. Подросли также и показатели заболеваемости среди безработных и пенсионеров. Первые стали заражаться чаще на 15%, а пенсионеры на 4,3%.

- С 24 по 30 мая зарегистрировано 429 случаев COVID-19. Отмечается высокий удельный вес пневмоний, что составляет 42,2%. По возрастной структуре заболеваемости отмечен рост среди детского населения — зарегистрировано 15 случаев за неделю. У взрослого населения зарегистрирован рост заболеваемости в возрастной группе от 30 до 49 лет, - отметила на пресс-конференции заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения управления Роспотребнадзора по Омской области Наталья Захарова.

В целом в Роспотребнадзоре фиксируют повышение темпов заражений среди почти всех слоев населения и говорить о том, что ковид отступает, пока рано.