В аварии с перевернувшимся автобусом на Левом Берегу Омска пострадали четверо

В автобусе находились дети. ФОТО: Госавтоинспекция по Омской области

Крупная авария произошла поздно вечером 1 июня. На Левом Берегу по улице 70 Лет Октября ехал автобус "ПАЗ" с пассажирами внутри. Неожиданно на встречную полосу выскочила "Тойота Камри". Уйти от столкновения шофер автобуса не смог - произошло лобовое столкновение. В итоге "ПАЗ" перевернулся и завалился набок. После удара иномарка въехала еще и в "Шевроле Ланос".

- В результате ДТП пассажиры автобуса: девочка, 2015 г.р., мальчик, 2008 г.р., девушка, 2003 г.р. и женщина, 1977 г.р., обратились за медицинской помощью. На момент автоаварии автобус ПАЗ двигался не по маршруту, - рассказали подробности в Госавтоинспекции по Омской области.