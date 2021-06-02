В омском отделении почты рушится стена

Вот так выглядит стена действующего отделения почты. Фото: скриншот с видео

Тревожное видео опубликовали работники почтового отделения №91 в районе Порт-Артура на улице 11-я Комсомольская. На кадрах видно, что стена в здании, где находится почта буквально проседает.

- Она вот вот рухнет. Но сотрудникам почты запретили покидать рабочие места, сказали работать дальше, - написал автор видео.

Видно, что о проблеме знают уже давно. На одной из стен фасада нет сайдинга, и ее нижняя часть опасно проседает. Тротуар в этом месте огородили сигнальной лентой, но безопаснее от этого врятли стало. Обходить его приходится по узенькому газону, а рядом оживленная дорога, по которой проносятся автомобили.

В комментариях омичи соглашаются, что находиться сейчас в здании может быть не безопасно. Ведь если обрушится стена, то может рухнуть и крыша. Тогда непоздоровится всем, кто будет внутри, и работникам, и посетителям. Даже если предположить, что со стеной все в порядке, а отваливается только обшивка, все равно есть огромный шанс, что она упадет на кого-то из прохожих.