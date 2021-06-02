Лошадей не позволили вывезти из страны

9 лошадей 26 мая пытались провезти транзитом через Омскую область через ППУ «Черлакский» в Киргизию. Однако специалисты ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли эту попытку. Перевозчик – гражданин Киргизии - предоставил предоставлен ветеринарный сертификат Таможенного союза, выданный специалистом ГБУ РД «Левашинское районное ветеринарное управление», который необходим для перемещения через границу. Однако специалисты омского Россельхознадзора установили, что во время карантинирования перед отправкой лошади не подвергались необходимым диагностическим исследованиям на случную болезнь, инфекционную анемию лошадей. В предоставленном ветеринарном сопроводительном документе сведения об этом отсутствуют. Поэтому перевозка животных через границу запретили, их задержали и вернули по месту отправления. А перевозчикв привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ

за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.