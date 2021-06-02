«Омскоблгаз» приступил к подготовке объектов системы газораспределения к осенне-зимнему периоду

Специалисты АО «Омскоблгаз» приступили к подготовке объектов системы газораспределения к осенне-зимнему периоду в 15 районах Омской области и частично в г. Омске.

Газовики диагностируют техническое состояние 2,6 км подземных газопроводов и 13 шкафных распределительных пунктов, заменят 10 отключающих устройств.

Специалисты обследуют 81 км газопроводов на герметичность и 26 км на сплошность изоляции, выполнят ремонт 221 установки электрохимической защиты и 986 газораспределительных и шкафных распределительных пунктов. Проведут техническое обслуживание 4021 единицы запорной арматуры распределительных газопроводов, покрасят 14,5 км наземных газопроводов.

- Комплекс ремонтных работ для подготовки системы газораспределения к отопительному сезону обеспечивает безопасную и бесперебойную транспортировку газа нашим потребителям круглогодично, в том числе во время максимальных нагрузок на газовые сети в осенне-зимний период, - отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Омскоблгаз» Сергей Жучков.