Губернатор - детям: Сегодня потребности в омском метро нет

ФОТО: РИА Омск-Информ

Омский губернатор в День защиты детей провел необычный диалог. Он встретился со школьниками и около часа отвечал на их вопросы. Зашла речь и об омском метро. Многих интересовало, почему его до сих пор в городе нет. За 30 лет властям удалось построить только одну станцию метро. А несколько лет назад проект и вовсе заморозили на неопределенный срок. Из-за этого наш метрополитен, состоящий из одной станции, стал настоящим мемом в соцсетях.

Александр Бурков честно ответил, почему метро в Омске нет и не предвидится:

- Раньше на правом берегу было много промпредприятий, где было много рабочих, а жили большинство на левом. Для этого хотели связать промышленную и жилую зоны с помощью метро. Сейчас наука говорит, что такой потребности нет. Метро очень дорогостоящий проект, мы сделаем какие-нибудь скоростные поезда наземные, – сказал губернатор.