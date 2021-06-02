В Омске по видео ищут мошенника, обманувшего пенсионерку на 170 тысяч

Беда случилась с 71-летней омской пенсионеркой. Пожилая женщина стала жертвой мошенников. Схему для обмана шайка выбрала самую стандартную. Сибирячке позвонили на домашний телефон и представились ее сыном. Испуганным голосом на другом конце трубке мнимый сын сообщил женщине, что сбил ребенка на машине.

- После этого передал трубку сотруднику правоохранительных органов, который сообщил женщине, что есть возможность избежать наказания с помощью денег. Для решения вопроса доверчивая женщина передала прибывшему курьеру 170 000 рублей. Лишь позвонив сыну, она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, - рассказали подробности операции мошенников в пресс-службе омской полиции.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас того самого курьера ищут - в распоряжении силовиков появилось видео с камер наблюдения, на которые попал предполагаемый преступник. Всех, кто его узнал, просят сообщить в полицию.

Приметы курьера: на вид 20-22 года, худощавого телосложения, рост около 180 см. Был одет в узкие черные джинсы, черную футболку с синими геометрическими ромбами на груди и черную кепку с вышитой белой буквой "В".