Многодетная семья из Черлакского района встретилась с президентом страны онлайн

Сегодня, в Международный день защиты детей, Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел встречу с 8 многодетными семьями, в том числе с семьей Ситиных из Черлакского района Омской области.

С главой государства беседовали многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, Республики Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Все они награждены орденом «Родительская слава», который присваивается семьям, воспитывающим или воспитавшим семерых и более детей, обеспечивающим надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Президент поздравил россиян с Международным днем защиты детей и отметил, что забота о семьях с детьми остается приоритетом для нашей страны. Основная задача, подчеркивает Владимир Путин, сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной и эффективной.

«Самое нужное и необходимое для каждого ребёнка, вне всякого сомнения – это любовь и забота родителей. Крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу. А в ваших, ваших больших дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой родительской любви, когда каждый без исключения день посвящён детям, их воспитанию, гармоничному развитию. Это огромный постоянный труд, забота и ответственность, но в тоже время ни с чем несравнимое счастье. Своим примером, что тоже очень важно, вы вдохновляете других. Я уверен, многие молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье непременно было много детей. Это по-настоящему прекрасно, потому что семья, в которой много детей - это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», – отметил Владимир Путин.

Омскую область представляла семья Ситиных, которой в прошлом году был присвоен орден «Родительская слава». Сергей и Оксана Ситины живут в селе Елизаветинка Черлакского района. В браке супруги уже более 20 лет. За это время у пары появились 12 детей: старшему сыну Сергею – 21 год, он курсант Омского автобронетанкового инженерного института, младшей Марфе – почти 4 месяца.

Супруги неоднократно награждены благодарственными письмами за достойное воспитание детей, активное участие в жизни класса и школы. В 2017 году Оксана Ситина получила медаль «Материнская слава» за достойное воспитание детей. А в 2019 году семья Ситиных была признана лауреатом ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

В семье воспитывают в детях творческий подход к любому делу, стараются привить любовь к искусству, стремление создавать что-то своими руками. Дети играют на музыкальных инструментах: скрипке, баяне, аккордеоне, пианино. Девочки, как и мама, увлекаются кулинарией, шитьем и рисованием. Семья неоднократно участвовала в работе районных семинаров, круглых столов, конференций по вопросам многодетных семей, становилась призерами сельских, районных и областных конкурсов, соревнований. Есть у Ситиных и личное подсобное хозяйство – коровы, поросята, овцы, лошадь, недавно глава семьи занялся пчеловодством.

В ходе беседы с Ситиными Владимир Путин интересовался, какую поддержку оказывает работодатель главе семьи, нравится ли старшему сыну выбранная им военная специальность, хватает ли Оксане Ситиной времени на депутатскую работу. Многодетная мама стала депутатом Елизаветинского сельского поселения Черлакского района Омской области в текущем году и рассказала, что помогает сельским жителям решать различные вопросы.

«Всё по возможности стараемся делать для детей, потому что дети – это наше будущее. Без них мы никуда и вся наша страна без детей никуда. Это будущее нашей Родины – великой, большой, могучей, которой управляете вы, Владимир Владимирович. Большое вам спасибо», – поблагодарил главу государства Сергей Ситин.

«Спасибо вам большое за такую семью, за детей, за ваш настрой и за результаты», – сказал Президент.

Подводя итоги встречи, Сергей Ситин отметил, что приветствует социальную политику Президента в отношении многодетных семей. Супруги ежемесячно получают пособия на 9 детей, пособие по уходу за новорожденным ребенком, денежную выплату на двух детей в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно на трех детей, пособие семьям, имеющим пять и белее детей, на 10 детей, денежную выплату многодетным семьям. Помощь многодетным семьям, считают Ситины, является хорошим подспорьем и будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.