В Омской области подростки украли у фермера 5 бочек с топливом

В селе Харламово под Омском руководитель тепличного хозяйства обнаружил, что у него пропало несколько 200-литровых бочек, заполненных дизельным топливом. Он обнаружил, что запасов нет, когда понадобилось заправиться. Кто и когда мог их украсть, самостоятельно ему выяснить не удалось, поэтому мужчина обратился в полицию.

Следователи выяснили, что охраны на объекте как таковой нет, а ограждено оно не со всех сторон. Полицейские нашли следы качения бочек. Также местные жители рассказали, что две ночи подряд слышали грохот металла. Пропажу по следам нашли у одного из сельчан. Он рассказал, что купил топливо у местных подростков за 5 тысяч за бочку. Всего ему прикатили 5 штук: 3 в первую ночь, и 2 во вторую.

Как уточнили в пресс-службе полиции, воришками оказались четверо местных ребят 16-17 лет. Они учатся в колледже и решили подзаработать нехитрым способом. Ранее проблем с законом они не имели, а теперь станут фигурантами уголовного дела.