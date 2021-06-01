В ближайшие дни в Омске прогнозируют заморозки на почве до -5

Заморозки могут повредить сельскохозяйственным растениям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что в целом пода продолжает радовать омичей довольно комфортной температурой, синоптики прогнозируют заморозки. Днем градусники покажут около +25, а вот ночью на почве температура может достигнуть -5 градусов, предупредили в Обь-Иртышском УГМС. Такие явления продержатся в регионе до выходных, 5 июня. В основном волноваться стоит дачникам и садоводам, ведь растения уже давно высадили.

В МЧС же предупредили, что заморозки на почве совсем не являются препятствием для пожаров. Трава легко будет гореть, несмотря на низкую температуру, поэтому омичей просят быть осторожными и не допускать использования огня для сжигания мусора и травы. В регионе все еще продолжает действовать режим повышенной пожароопасности.