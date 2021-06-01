Во время ночного урагана в Омске дерево упало на машины

Ветками дерево задело припаркованные неподалеку машины. Фото: ВКонтакте

Многие службы предупреждали омичей о том, что в ночь на 1 июня погода сильно ухудшится. И действительно, поднялся сильный ветер, в некоторых районах прошел дождь. С неприятными последствиями непогоды пришлось столкнуться жителям одного из домов на улице 10 лет Октября.

Там прямо во дворе от сильных порывов ветра упало дерево. Не повезло одному из местных автомобилистов, на чью машину оно и упало. Расстроенный владелец поделился фотов соцсетях и попросил помощи, чтобы распилить дерево и достать автомобиль. Конечно, теперь придется потратиться на его ремонт, но зато из людей никто не пострадал.

Ствол обломился у самого основания. Фото: ВКонтакте

- Корни дерева были гнилые, по идее, нон считалось аварийным. А если бы дети шли и оно на них упало? - комментируют фото в соцсетях омичи. На снимках хорошо видно, что корни не выдержали и ствол обломился.