Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2021 12:31

Коронавирусом в Омской области переболели более 40 тысяч человек

Сейчас с вирусом сражаются еще более 5,5 тысяч
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
О спаде заболеваемости говорить пока рано.

О спаде заболеваемости говорить пока рано.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным областного минздрава в регионе зафиксировали уже 47 557 случаев заражений коронавирусом. За сутки прибавился 61 заболевший, в больницу с тяжелыми симптомами попали 17 человек.

А вылечиться от ковида удалось уже 40 476 омичам. За сутки медики выписали 58 пациентов.

К сожалению, печальная статистика смертности снова пополнилась 1 именем. Теперь погибших от вируса в регионе всего 1 437. Вчера был первый за долгое время день, когда ковид не унес ни одной жизни омича.