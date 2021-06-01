Можно ли аллергикам прививаться от COVID-19?

Аллергические заболевания — наиболее частые хронические патологии. Они не только снижают качество жизни, но и ослабляют иммунитет, делая человека более уязвимым перед опасными инфекциями, в частности COVID-19. Поэтому таким пациентам следует более внимательно отнестись к своему здоровью и пройти вакцинацию.

- Сезонная аллергия — не повод отказываться от вакцинации, - уверен врач-эпидемиолог ГКБ №1 им. А.Н. Кабанова Иван Мельников. - Таким пациентам нужно предварительно проконсультироваться с врачом и предупредить о своей аллергии медсестру в прививочном кабинете, чтобы медики имели возможность понаблюдать за состоянием пациента после прививки.

Врач считает, что прививаться следует только в том случае, если в данное время у пациента нет обострения аллергического заболевания, нет симптомов: аллергического ринита, кашля, крапивницы, конъюнктивита и других. Кроме того, нужно поберечь иммунную систему от лишней нагрузки: избегать контакта с аллергеном несколько дней до и после вакцинации, а также принимать антигистаминные препараты.