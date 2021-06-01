Завтра, 2 июня, омичи в центре города останутся без воды

Омичам весь день придется обходиться без холодной воды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омичей, живущим в Центральном округе, завтра, 2 июня, придется обходиться совсем без воды. Об этом предупредили в пресс-службе водоканала. Компания запланировала ремонтные работы на трубопроводе на улице Карла Маркса, поэтому с 10:00 до 23:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- пр. К. Маркса, 38, 42, 42/1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57, 59, 60а, 61/1, 62, 64, 65, 67а, 79, 81, 83;

- ул. Ангарская, 1, 2;

- ул. Серова 13;

- ул. 16 Военный городок, 338, 339, 417, 383, 381, 366, 365, 368;

- ул. Военно-продуктовый пункт, 2, 3, 4;

- ул. Братская, 3а, 4а/2, 4а;

- ул. Панфилова, 7, 9;

- ул. 2 Линия, 177;

- ул. Ипподромная, 2а к.3, 2а к.2, 2 к.1, 2А к. 1;

- ул. Б. Хмельницкого, 223/1, 223/2;

Без воды останутся и несколько образовательных учреждений:

- пр. Маркса, 63;

- ул. 3 Транспортная, 24;

- ул. Ипподромная, 1а.

Машины с питьевой водой будут дежурить в двух точках: у дома №55 по улице Маркса с начала работ до 14:00 и у дома №64 с 14:00 до окончания работ. Омичей просят с пониманием отнестись к отключению.