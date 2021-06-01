Оксана Фадина поздравила юных омичей с Днем защиты детей

На своей страничке в этой социальной сети мэр Омска Оксана Фадина разместила фото, на котором ее дочка Ева рисует букет сирени.

«Сегодня, в День защиты детей, я обращаюсь к вам. Ваш праздник приходится на первый день лета, а лето – это длинные школьные каникулы, долгие прогулки и сон до обеда, путешествия и походы, поездки к бабушкам и дедушкам, велосипеды и самокаты, рисунки мелом на асфальте и аттракционы в парках, новые друзья и яркие открытия… Весёлого вам лета, ребята! С праздником!» - написала Фадина.

Мэр призвала взрослых задуматься над тем, что дети - главная ценность и наша задача - обеспечить их здоровье и будущее. И поделилась личными переживаниями, сообщим, что все ее мечты связаны с маленькой дочкой Евой.

«Каждую минуту своего свободного времени я провожу с ней, - рассказала Оксана Николаевна. - Мы дарим друг другу улыбки, смех и объятия, и это моя самая большая радость! Мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы каждый ребёнок был здоров и счастлив!»