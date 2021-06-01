Омич повесил на дереве соседского бульдога, который покусал собаку его жены

Владелец не уследил за псом, и он набросился на декоративную собачку. Фото: krohotun.com

В Омске произошел серьезный конфликт между жителями дома на улице 2-я Барнаульская. Владелец довольно крупной собаки породы американский бульдог держал в страхе всю округу. Местные жители утверждают, что дрессировкой собаки мужчина не занимался и постоянно выгуливал пса без поводка и намордника. В этом не было бы трагедии, но омич не мог контролировать животное, собака его не слушалась и проявляла агрессию к другим собакам и даже к людям. Это и стало причиной конфликта. В минувшую субботу, 29 мая, 55-летняя местная жительница выгуливала декоративную собаку породы японский хин. Это совсем небольшая собачка, чуть меньше средней кошки. Она-то и попала в зубы соседскому бульдогу. Хина пришлось отвезти в ветклинику.

В тот же вечер рассерженный муж омички пошел к соседу, чтобы разобраться в произошедшем. Спокойного разговора не молучилось. Между мужчинами вспыхнула ссора. Хозяин хина избил соседа, а после в порыве ярости вывел бульдога за гаражи и повесил на дереве. Как уточнили в пресс-службе полиции, пес скончался. По данному факту проводится проверка, после которой вынесут процессуальное решение.