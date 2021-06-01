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Общество1 июня 2021 10:27

В Омске продлили маршруты еще двух автобусов

Они будут ходить там, где раньше работали только маршрутки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске дальше стали ездить еще два муниципальных маршрута.

В Омске дальше стали ездить еще два муниципальных маршрута.

Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

После демарша частных перевозчиков в мэрии всерьез задумались о продлении автобусных маршрутов. Совсем недавно перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам хотели поднять стоимость проезда до 30 рублей вне зависимости от способа оплаты. Тогда омичи возмутились такому решению. В итоге все осталось по-прежнему, но в администрации приняли решение продлить несколько автобусных маршрутов, чтобы они заезжали туда, где раньше работали только частники.

В пресс-службе мэрии сообщили, что с 1 июня изменится схема движения у автобусов №87 и 94.

- 87 автобус будет ходить от «Завода СК» до «РЭБ»;

- 94 автобус будет ходить от «микрорайона Первокирпичный» до поселка «Загородный».

Сегодня автобусы уже начали ходить по-новому. А чуть ранее, в конце мая, по продленным маршрутам стали ходить автобусы №61 и 69.