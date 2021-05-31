В Омском ГАУ отпраздновали вековой юбилей Института дополнительного профессионального образования

Институт дополнительного профессионального образования Омского ГАУ сегодня является единственным профильным образовательным центром региона и ресурсным центром по реализации многовекторной системы непрерывного аграрного образования.

А в далеком 1921 году при Сибирском институте сельского хозяйства и промышленности по инициативе профсоюза работников земли и леса были открыты курсы по подготовке управляющих совхозами. С этого момента ведет свою историю то образовательное заведение, которое мы сегодня знаем под именем Института дополнительного профессионального образования.

Открыла праздничную встречу ректор Омского ГАУ, д-р эконом. наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова. Она поздравила собравшихся, отметив, что «это серьезная дата, за которой стоят события, достижения, жизни людей, творивших историю».

С поздравлением выступила и.о. директора Института дополнительного профессионального образования Наталья Владимировна Гаврилова. Она рассказала о становлении и развитии дополнительного аграрного образования, начавшегося со специальных курсов с двумя выпускниками.

Сегодня разнообразный портфель образовательных программ института пополнился программами обучения иностранным языкам с сертификацией в соответствии с общеевропейской системой оценки уровня владения иностранным языком; программами в области комплексного развития сельских территорий, цифровой трансформации. Социально значимыми проектами в области дополнительного образования является кружковая деятельность и мероприятия, проводимые в рамках проекта «Смартленд».

Только за период 2020 года 121 преподаватель – практик принял участие в реализации программ дополнительного образования, а 14078 слушателей представляли 425 организаций. Но главным событием 2020 года стала заслуженная и долгожданная победа: II место в рейтинге организаций, осуществляющих обучение по вопросам охраны труда.

Также в своем выступлении Н.В. Гаврилова наметила точки роста, подчеркнув, что «предстоит серьезная работа по развитию немаловажного направления деятельности нашего университета как в области дополнительного образования, так и в области профессионального обучения».

В связи с празднованием 100-летнего юбилея Института дополнительного профессионального образования за многолетний безупречный труд и большой личный вклад в развитие системы профессионального образования были награждены почетными грамотами ФГБОУ ВО Омский ГАУ следующие сотрудники университета:

Бабкин Владимир Павлович, ведущий специалист отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; Головин Александр Юрьевич, доцент кафедры агроинженерии факультета технического сервиса в АПК, канд. техн. наук; Дорофеева Вера Павловна, директор университетской ветеринарной клиники, доцент, канд. ветеринар. наук; Скосырева Нина Данииловна, заведующая кафедрой философии, истории, экономической теории и права экономического факультета, доцент, канд. филос. наук; Степанова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе, доцент, канд. экон. наук; Маркова Марина Викторовна, доцент кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии факультета ветеринарной медицины ИВМиБ, канд. ветеринар. наук, специалист визуальной диагностики; Нардина Светлана Александровна, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля экономического факультета, канд. экон. наук; Товкес Анастасия Владимировна, ветеринарный врач университетской ветеринарной клиники; Лукашина Марьяна Иосифовна, администратор корпуса ИДПО.