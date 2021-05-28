Студенты Омского ГАУ - финалисты Международного конкурса «Наука не знает границ»

Организатором традиционно выступил РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. Материалы конкурса – научно-популярные публицистические тексты, отражающие общие актуальные проблемы и вызовы научно-технического прогресса, разграничение науки и псевдонауки, обеспечение достоверности научных знаний.

В этом году в конкурсе приняли участие 547 студентов из 28 вузов России, 6 вузов Беларуси, 1 вуза Казахстана, а также 27 студентов из ряда стран дальнего зарубежья, изучающих русский язык как иностранный (Италия, Венгрия, КНР, Эквадор, Сирия, Колумбия, Индонезия и др.). В онлайн-этапе участвовало 184 работы.

Студенты Омского ГАУ, изучающие английский и немецкий языки, достойно представили вуз в этом лингвистическом испытании. По итогам конкурса два наших обучающихся под руководством преподавателей кафедры иностранных языков заняли призовые места:

- Павлова Любовь, (обучающаяся 1 курса факультета ветеринарной медицины, наставник - доцент кафедры иностранных языков Куламихина И.В .) награждена дипломом III степени в номинации «За оригинальность переводческих решений (английский язык)»

- Борщева Анастасия ((обучающаяся 1 курса агротехнологического факультета, наставник - старший преподаватель Саитова Н.А.) дипломом I степени в номинации «За оригинальность переводческих решений (немецкий язык).