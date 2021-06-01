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Общество1 июня 2021 9:49

В аварии с бензовозом на трассе под Омском погиб человек

В причинах аварии разбираются следователи
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Авария произошла поздней ночью.

Авария произошла поздней ночью.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На трассе под Омском в направлении Новосибирска сегодня, 1 июня, ночью произошло серьезное ДТП. В полицию о произошедшем сообщили около 3:25. Выехав на место, следователи установили, что столкновение произошло между «Тойотой Короллой» и фурой марки «Скания», которая перевозила цистерну с бензином. Предварительно известно, что в районе 840 километра на трассе Челябинск-Новосибирск водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фуру сзади.

В аварии серьезно пострадала иномарка, а фура осталась целой.

В аварии серьезно пострадала иномарка, а фура осталась целой.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Легковушку буквально подмяло под цистерну, от передней части машины почти ничего не осталось. Как уточнили в пресс-службе полиции, на месте скончался 33-лктний водитель иномарки. Других пострадавших в ДТП нет. Сейчас проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.