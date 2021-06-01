На бульваре Мартынова в Омске украли подсветку

Отреставрированный бульвар снова нуждается в ремонте. Фото: пресс-служба администрации города Омска

На бульваре Мартынова, которому в прошлом году все не везло с качеством материалов для тротуаров, снова неладное. Террасную доску там заменили на более прочную, но теперь исчезли литературные скамейки и подсветка над литературным форумом. Скамейки сейчас реставрирует та же фирма, что занималась укладкой новой доски на тротуарах, а вот подсветку быстро восстановить не получится.

- Что касается освещения на литературном форуме — нижний ярус подсветки был украден. Своими силами из имеющихся материалов управление дорожного хозяйства и благоустройства, на чьем содержании находится бульвар, восстановить подсветку не может. Они будут искать средства, чтобы закупить подобное электрооборудование и восстановить подсветку, - прокомментировали в пресс-службе ведомства НГС55.