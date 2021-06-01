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Общество1 июня 2021 8:30

Омичку чуть не убило стелой на остановке

Оказалось, что за ее состоянием плохо следили
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Женщине пришлось обратиться за помощью к медикам.

Женщине пришлось обратиться за помощью к медикам.

Фото: Александр ГЛУЗ

Несчастный случай произошел с омичкой в Ленинском округе. По оживленному перекрестку каждый день проходили тысячи людей, и каждый из них находился в потенциальной опасности. Роковой день настал 1 мая, стела, которую установили на площади, рухнула и придавила омичку. Женщина попала в больницу.

В прокуратуре провели проверку по факту инцидента. Следователи установили, что стела была плохо закреплена, из-за этого и произошло ее падение. За содержанием должна была следить фирма ООО «Глобал Экстерьер Плюс» по договору с мэрией, но свои обязанности они не исполнили. Как уточнили в пресс-службе ведомства, после проверки внесены представления сотрудникам районной администрации за отсутствие контроля за объектом и руководству фирмы за непринятие мер по содержанию стелы.