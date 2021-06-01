Водитель легковушки въехал в автоцистерну под Омском и погиб

Легковушку подмяло под фуру. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Серьезная авария произошла в Омском районе прошлой ночью. Около 03:25 «Тойота Королла» ехала по трассе. Вероятно, водитель не выдержал безопасную дистанцию. На полном ходу иномарка влетела в фуру «Скания» с автоцистерной. Удар был такой силы, что легковушку буквально подмяло под грузовик. У машины смяло всю переднюю часть. Шансов выжить у 33-летнего водителя «Тойота Королла» не было. Он скончался на месте.

В пресс-службе омской полиции опубликовали фото с места аварии.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Королла» от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.