Росводоканал и ВЭБ.РФ предложили Южно-Сахалинску концессионное сотрудничество в сфере водоснабжения и водоотведения

Росводоканал и ВЭБ.РФ от имени «1-й Водной Концессионной Компании» направили в администрацию Южно-Сахалинска предложение о частной концессионной инициативе в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения, сформированное по итогам обследования городских сетей и объектов ВиВ.

Особенно важно, что эта конкретная инициатива стала частью проектов ГЧП, презентация которых прошла 31 мая в Москве в рамках роуд-шоу, организованного правительством Сахалинской области и Национальным Центром ГЧП при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Ключевой проблемой коммунальной инфраструктуры Южно-Сахалинска является её сверхнормативный износ – около 70%. Потери питьевой воды достигают 60%, а существующая в городе система очистки сточных вод требует масштабной модернизации.

«Наша задача – сделать так, чтобы в домах жителей региона всегда было электричество, действовало отопление, горячее и холодное водоснабжение. Поэтому мы налаживаем сотрудничество с предприятием федерального масштаба, которое участвует в реализации нацпроектов «Экология», «Здравоохранение», а также федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». ХК «РВК» поможет нам решить одну из самых болезненных проблем Южно-Сахалинска – сократить потери питьевой воды, которые достигают 60 процентов, модернизировать систему очистки сточных вод и, в конечном счете, улучшить жизнь населения», - рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Комплекс мероприятий, отраженных в концессионном предложении, сформирован, исходя из реальных потребностей Южно-Сахалинска по результатам экспертного аудита инфраструктуры и направлен на модернизацию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство новых сетей и современных производственных объектов.

«Мы хотим сделать инфраструктуру высочайшего уровня. Финансовую модель, которую мы собрали совместно с командой Южно-Сахалинска и командой ВЭБ.РФ, невозможно было финансировать, если бы все не вложились в это проект не только своими возможностями, интеллектом, стремлением, но и деньгами», - подчеркнул генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков, анонсируя предложенную инициативу участникам роуд-шоу проектов ГЧП Сахалинской области.

В обновление городской инфраструктуры потенциальный концессионер планирует инвестировать 33,7 млрд рублей, в том числе 15,6 млрд рублей в период с 2021 по 2035 гг. (в ценах соответствующих лет).

«Концессия является одним из наиболее эффективных инструментов решения накопленной отраслевой проблематики, позволяющим привлечь в проект долгосрочное финансирование и повысить эффективность работы предприятия для бюджета. ВЭБ.РФ при этом уделяет особое внимание соблюдению интересов населения. Выступая в качестве финансового партнера проекта, мы готовы вместе с Сахалинской областью и Росводоканалом обеспечить жителей Южно-Сахалинска соответствующими всем современным стандартам услугами водоснабжения и водоотведения при сохранении доступности тарифа», - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

В предложении отражены целевые показатели эффективности, в частности, федеральный оператор систем ВиВ намерен снизить потери питьевой воды в сетях на 70,8% от текущего уровня. Количество перерывов в подаче воды будет снижено на 64%, а число нештатных ситуаций на сетях водоотведения сократится на 60%.

«Росводоканал в партнерстве с ВЭБ.РФ и при поддержке правительства Сахалинской области готов реализовать комплексный подход к масштабной модернизации инфраструктуры, используя новые технологии, инновационные решения, цифровые сервисы. Мы готовы не только предложить жителям Южно-Сахалинска новое качество услуг водоснабжения и водоотведения, но и формировать новый тип отношений с муниципальной властью и жителями – на основе открытого диалога, ведения прозрачной деятельности, принятия социально-ориентированных решений», - резюмировал Антон Михальков.