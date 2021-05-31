Омичи смогут позвонить на горячую линию «Счастливое детство: все о правах и обязанностях»

Международный день защиты детей призван привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на жизнь, образование, охрану здоровья, защиту от насилия, свободу мнения и других прав.

Уполномоченный Омской области по правам человека предложил органам публичной власти одномоментно выделить ведомственные телефонные каналы для рассмотрения обращений граждан по вопросам детствосбережения. Организационные и диспетчерские функции по «навигации» устных обращений граждан возлагаются на сотрудников аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека.

Первоначально звонки граждан будут поступать на телефоны регионального омбудсмена, а затем распределяться по соответствующим телефонным номерам ведомств согласно компетенции.

Учитывая многообразие вопросов, затрагивающих интересы детства, широкий спектр мнений и категорий заявителей, в горячей телефонной линии выразили готовность участвовать 11 органов исполнительной власти Омской области, надзорных органов, а также орган местного самоуправления города Омска.

Родители, заинтересованные граждане смогут задать вопросы по разным областям жизнедеятельности: от традиционных вопросов получения образования, медицинской помощи, социальной защиты, семейных отношений, исполнения алиментных обязательств до общественно-значимых – обеспечение безопасности жизни детей, в том числе, качества и безопасности детских товаров, защиты ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию.

Проведение такого диалога позволит гражданам задать вопросы представителям публичной власти, выслушать официальное мнение, высказать собственные суждения по различной проблематике охраны детства, представителям государственной власти – обратить внимание на актуальные проблемы и принять правильные решения в конкретных житейских случаях.

Горячая телефонная линия начнет работу 1 июня 2021 года с 10.00 до 17.00 часов по телефонам: 7(3812) 21-31-00, 21-31-01.