В Омской области сразу несколько районов остались без воды из-за крупной аварии

Под Омском из-за серьезных аварий на трубопроводах люди были вынуждены оставаться без воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С проблемами столкнулись жители Омской области сразу в нескольких районах. Во время 30-градусной жары сельчане внезапно остались без воды. Как оказалось, это произошло из-за крупной аварии сразу на нескольких водопроводах: Орловка-Черемновка, Любино-Красный Яр, Замелетеновка.

Как сообщили в пресс-службе минэнерго, восстановительные работы активно ведутся. Во многих населенных пунктах уже удалось полностью восстановить водоснабжение, но есть районы, где вода пока подается по графику. Среди них:

- Любинский район с 07-00 до 09-00, с 18-00 до 21-00;

- Москаленскй район с 06-00 до 09-00; 13-00 до 14-30; с 19-00 до 22-00;

- Исилькульский район с 06-00 до 11-00, 16-00 до 22-00;

- Марьяновский район с 07-00 до 09-00; с 12-00 до 14-00, с 18-00 до 21-00.

Как отметили в ведомстве, ремонт будут продолжать. Сейчас рабочие временно вынуждены отключать насосные станции, чтобы резервуары наполнились чистой водой. Если они полупусты, то напор воды в сетях будет маленьким.