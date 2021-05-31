При реконструкции омского цирка московский подрядчик украл 42 миллиона

Дело рассмотрят в московском суде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске закончили следствие по делу бывшего генерального директора московской фирмы, которая в 2015-2016 годах занималась капремонтом здания цирка. Оказалось, что директор, используя служебное положение подделала акты приемки работ, справки о их стоимости и своих затратах. С фальшивками он и отправился за выплатами из бюджета. Всего фирма благодаря обману получила 42 миллиона рублей.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на мужчину заведено уголовное дело о мошенничестве. Все материалы собраны и переданы в московский суд, где дело рассмотрят по существу. Бизнесмену может грозить до 10 лет тюрьмы. А вот следствие в отношении других фигурантов продолжается.