3 июня в Центральном округе Омска пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 10.00 03.06.2021 до 20.00 04.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратных» трубопроводов 2 района, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: пр. Карла Маркса, Стачечная, Съездовская, Чкалова, Почтовая, Успенского, Куйбышева, Красных зорь, 5-я, 8-я Линии, Степная, Броз Тито.

- с 10.00 03.06.2021 до 20.00 04.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» трубопроводов 5 района, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 8-я, 9-я, 11-я Линии, Звездова, 10 лет Октября, Лермонтова, Красных Зорь, Б. Хмельницкого.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в гидравлических

испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.