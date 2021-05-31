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Общество31 мая 2021 13:49

Лодку нашли, пассажира – нет: В Омской области трое суток ищут пропавшего рыбака

Что случилось, не знает и товарищ, с которым пропавший рыбачил
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Лодку омича нашли ниже по течению.

Лодку омича нашли ниже по течению.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 28 мая, в Омской области с двумя приятелями из поселка Знаменское произошел несчастный случай на воде. Они решили порыбачить на Иртыше. Для этого приятели взяли моторную лодку и отправились на реку. Все шло хорошо, пока она не перевернулась посреди реки. Сообщение об этом поступило местным спасателям около 19:00. Одному из приятелей удалось выплыть на берег сразу, а вот второго нигде не могли найти. товарищ не видел, что случилось с 18-летним Алексеем Ануховым. На поиски тут же отправились полиция, МЧС и местные жители, но, как сообщает газета «Вперед», найти им никого не удалось.

На следующий день чуть ниже по течению обнаружили лодку, но следов пропавшего вокруг не обнаружили. В полиции предполагают, что Алексей мог утонуть, но тело пока не нашли, поэтому поиски продолжаются.