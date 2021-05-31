В Омской области нашли 6 предпринимателей-миллиардеров

Предприниматели продолжают отчитываться о своих доходах. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Омске налоговая служба подвела промежуточные итоги декларационной компании. Пока еще не все отчитались о своих доходах, но уже сейчас в налоговой подсчитали, что предпринимателей с доходом более 1 миллиарда рублей в Омской области всего 6. Этот показатель не увеличился по сравнению с прошлым годом. Тех, кто зарабатывает от 500 миллионов до 1 миллиарда, в регионе 12. Это также равно прошлогодним показателям. А вот в других категориях уже есть изменения.

От 100 до 500 миллионов зарабатывают 67 предпринимателей, это на 7 человек больше, чем в прошлом году.

Годовые доходы от 10 до 100 миллионов имеют уже 233 предпринимателя, а также 12 нотариусов и 2 фермера. В совокупности это на 11 человек больше, чем в 2020 году.

По данным, которые пока есть у омской налоговой, общая сумма доходов предпринимателей в Омской области составила около 50 миллиардов. Несмотря на тяжелые последствия после пандемии, эта цифра выросла на 4,6 миллиардов.