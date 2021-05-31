«Транснефть - Западная Сибирь» подвела итоги конкурса профессионального мастерства

В конкурсе участвовали 65 работников филиалов предприятия. Были определены лучшие представители 13 профессий системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов: трубопроводчик линейный, оператор товарный по нефти, оператор товарный по нефтепродуктам, лаборант химического анализа, лаборант химического анализа по нефтепродуктам, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, электрогазосварщик, машинист экскаватора, водитель грузового автомобиля, охранник, слесарь по ремонту технологических установок, слесарь КИПиА, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Конкурсные задания для каждой профессии состояли из двух блоков. Участники проходили тестирование на знание теории, в том числе, в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также демонстрировали мастерство и точность действий в ходе выполнения практических заданий.

«В этом году все конкурсанты на максимально высоком уровне продемонстрировали свои навыки и умения, азарт и волю к победе», - отметил генеральный директор предприятия Олег Чепурной.

Победители примут участие в финале профессиональных соревнований, которые пройдут в августе в г. Тюмени.

В командном зачете первое место было присуждено Омскому районному нефтепроводному управлению.