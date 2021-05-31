Впервые за несколько недель в Омске от коронавируса никто не умер

В больницу попал всего 1 человек с ковидом, остальные смогут лечиться дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным областного минздрава, в регионе количество зараженных коронавирусом достигло уже 47 496. За сутки добавилось еще 59 новых зараженных. В больницу с тяжелыми симптомами попал только 1 из них, остальные смогут переносить заболевание дома.

Выздороветь за сутки смогли 23 омича, а за все время пандемии удачно переболели ковидом уже 40 418 человек.

Впервые за долгое время в регионе за минувшие сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Радоваться, конечно, еще рано, но в последнее время болезнь стабильно уносила по несколько жизней каждый день. Всего в печальном списке погибших сейчас 1 436 фамилий.

В прививочной компании, которая проходит в регионе, успели поучаствовать 210 978 человек. Сертификаты о полной вакцинации получили пока только 168 953 человека, остальные дожидаются второго этапа вакцинирования.