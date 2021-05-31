Омский ЧОП выпустил памятку по безопасности для детей и их родителей

По данным полиции, в прошедшем году со всей России поступило более двух тысяч заявлений о пропаже несовершеннолетних, девятьсот детей были найдены, свыше тысячи в настоящий момент остаются в розыске. Стоит отметить, что около 30% чрезвычайных происшествий связаны с несчастными случаями, преступлениями или насильственными действиями.

Эксперты Всероссийской сети школ безопасности пришли к выводу, что причина такой тревожной статистики заключается в недостаточной информированности детей о безопасном поведении. По мнению специалистов, правильное и уверенное поведение ребенка в первые секунды опасности снижает вероятность беды на 90%.

Накануне Международного дня защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня, компания «СТБ-Охрана» решила обратить внимание на проблему безопасности малышей и создала специальную яркую памятку. Инструкция выполнена в стихотворном формате, что поможет ребенку без труда запомнить важные правила поведения в определенных ситуациях.

Всем взрослым будет полезно ознакомиться с памяткой: совместно с детьми рассмотреть описываемые случаи, возможно, выучить советы наизусть. Не забывайте, что ответственность за ребенка в первую очередь лежит на родителях, поэтому периодически напоминайте своему чаду правила безопасности.

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