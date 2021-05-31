В этом году с января по май в Омской области оформлено более 22 млн. ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий»

С 2018 года государство (поручение Президента РФ Пр-2197 (п.6) от 30 октября 2017 года «О принятии мер по ускорению внедрения системы электронной ветеринарной сертификации») ввело обязанность предпринимателей сопровождать ветеринарными документами каждую партию пищевой продукции.

Причем, перечень продукции, на которую с 1 января 2018 года необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы, расширен. Кроме «привычных» для сопровождения ветдокументами мяса, рыбы, молока и яйца в перечень внесены готовая молочная продукция, готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, рыбы, макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и бульоны готовые и многие другие товары, содержащие продукцию животного происхождения.

На территории Омской области с 1 июля 2018 года выписка ветеринарных сопроводительных документов осуществляется только в ФГИС «Меркурий» в электронном виде за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Электронная ветеринарная сертификация на основе ФГИС «Меркурий» обеспечивает внедрение национальной системы прослеживаемости продукции животного происхождения «от поля до стола» и предоставляет возможность поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной продукции.

Очень важно, что по новым правилам ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий» могут оформлять не только специалисты государственной ветеринарной службы. Вся сертифицируемая продукция делится на три категории риска и оформление ветеринарных документов на продукцию с низкой степенью риска, например, вся готовая молочная продукция, проводится аттестованными специалистами в области ветеринарии, самостоятельно представителями компаний и индивидуальными предпринимателями. Таким образом, достигается еще одна цель: отсутствие расходов на содержание специалистов для оформления ветсертификатов, что напрямую влияет на стоимость продукции.

На 1 июня 2021 года в Омской области 1913 сотрудников государственной ветеринарной службы и 9734 уполномоченных лица хозяйствующих субъектов имеют доступ к ФГИС «Меркурий».

За январь-май 2021 года оформлено более 22 млн. ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».

На 1 июня 2021 года на территории Омской области на базе 31334 хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и оборотом продукции животноводства, внедрена электронная сертификация. В системе ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 38189 площадки, включая личные подсобные хозяйства, где осуществляется деятельность по обороту продукции животного происхождения.

В ежедневном формате проводятся консультации с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и представителями организаций по регистрации и осуществлению работы в ФГИС «Меркурий.

Информация по регистрации и осуществлению работы в ФГИС «Меркурий» размещена в сети «Интернет» на главных страницах официальных сайтов Администрации города Омска, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области, Главного управления ветеринарии Омской области.