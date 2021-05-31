Омские энергетики ждут в команду молодежь

Целью встреч было знакомство с деятельностью компании, а также содействие в практике и трудоустройстве.

В мае состоялись четыре сессии, которые посетили более 100 молодых людей из числа студентов 1-4 курсов, выпускников, а также руководящий состав кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника». Представители управления по работе с персоналом и Молодежного актива АО «Омск РТС» рассказали участникам сессий о компании, условиях труда, гарантиях и компенсациях, особенностях корпоративной культуры, перспективах роста и развития, свободных вакансиях, возможностях прохождения практики и трудоустройства. Все участники получили методические материалы с необходимыми контактами, а некоторые заполнили анкеты на месте.

Во второй части каждой сессии была проведена викторина. Студенты отвечали на вопросы о деятельности компании, а также на вопросы, связанные с производством тепловой энергии. Ребята вошли в азарт, соревновались и поздравляли друг друга с успешными результатами. По итогам викторины были определены три победителя, которые получили корпоративные подарки от компании.

АО «Омск РТС» проводило встречи в таком нестандартном формате впервые. Подобные мероприятия позволяют молодежи получить ценную информацию и детально познакомиться с потенциальным работодателем. Ребята в ходе сессии активно задавали вопросы, проявляли вовлеченность и заинтересованность. По итогам всех мероприятий на практику откликнулось 25 человек, на трудоустройство - 4.

Для реализации профориентационной сессии была проведена огромная подготовительная работа, в которой приняли участие специалисты управления по работе с персоналом, а также Молодежный актив компании. Следующим этапом этой работы станет участие руководящего состава АО «Омск РТС» в защите выпускных работ студентов Омского государственного технического университета и Омского промышленно-экономического колледжа, чтобы предложить талантливым выпускникам стать частью компании. Всего в этом году планируется принять не менее 10 молодых специалистов.